IZ FOTELJE ODGAJITE SVOJE PRASE: Da li će ovaj trend zaživeti u Srbiji - Sve više ljudi u Evropi ga koristi i dobija svoje meso

Koliko ste puta čuli nekoga da kaže: 'Eh, da mi je gde da imam da gajim prasiće, ovce, krave…. da znam šta jedem, da imam da dam deci domaće!'. Uskoro će baš svako imati priliku za ovako nešto, pa čak i oni koji život provode u centru grada. Platforma 'Moje stado' uskoro počinje sa radom, a pomoću nje svako može da postane online farmer, prenosi AgroTV.

Idejni tvorac ovog projekta je Miodrag Mitrović. Ovakve farme nisu novitet u Evropi, ali su i dalje kuriozitet u Srbiji, i uopšte na Balkanu. - Moje stado je online farma koja omogućava fizičkim licima da kupe i utove, na primer, svoje prase, bilo gde na teritoriji Srbije u poljoprivrednim gazdinstvima, a da uslugu plaćaju u mesečnim ratama - objašnjava on i dodaje da kreditna sposobnost u ovom procesu nije neophodna.

Broj i visina rata određuju se putem algoritma koji obračunava na osnovu broja hranidbenih dana i potrošnje hrane. - Ako ste kupili prase od 20 kilograma i želite da othranite to prase do 120 kilograma, algoritam prepoznaje tu razliku i obračuvana hranidbene dane i potrošnju hrane, koliko je meseci potrebno da dostigne tih 120 kilograma i na osnovu toga i ratu - objašnjava on.

Sama platforma pruža mogućnost ugovora između pravnih i fizičkih lica i zagarantovana sredstva za prodata grla, kao i usluge tova svakog meseca. U sklopu platforme postoji i online pijaca u kojoj poljoprivredna gazdinstva nude svoje proizvode – suhomesnate proizvode, mlečne, voće, povrće ili jaja.

Pored kupovine i klasičnog tova, biće moguć i tov organskih grla. U ponudi će moći da se nađu i kunići i sve vrste živine.

- Platforma omogućava transport po HACCP standardu, u platformi postoji pasoš za svako grlo i biće dostupan svakom potrošaču na uvid. Postoji mogućnost osiguranja grla, a premija pokazuje kakav je kvalitet gazdinstava kod kojih ga gajite, jer što je premija manja, to je gazdinstvo kvalitetnije, pa ćemo na osnovu toga i da ih rangiramo - objašnjava Mitrović.

Ukoliko fizičko lice ne izmiri svoje obaveze, platforma mu stopira tov i isporučuje trenutnu kilažu, tako da niko nije oštećen.

