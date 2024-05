SVAKI MINUT POTROŠEN ZBOG OVE PAUZE MORA DA SE NADOKNADI: U kojim slučajevima nemački radnici mogu da odmore a da im ne presedne

Pauze za kafu, pregledi kod lekara, usavršavanje, poslovna putovanja: nije sve deo radnog vremena. Šta bi poslodavci i radnici trebali znati o radnom vremenu u Nemačkoj?

Znate li šta se računa u radno vreme u Nemačkoj, a šta ne? Svako ko u svojoj firmi mora nositi zaštitnu ili radnu odeću – poput kombinezona s nazivom firme – ne mora s tom odećom dolaziti direktno na posao.

Radniku je dopušteno presvući se u prostorijama poslodavca – 'a to je jasno radno vreme', kaže Sigrid Britčgi, advokatica za radno pravo u Dizeldorfu.

foto: Shutterstock, Ilustracija

Ovo ni(je) deo radnog vremena

Situacija je drugačija ako nema obaveze nošenja zaštitne ili radne odeće.

- U takvim slučajevima, primera radi, ako neko dođe na posao na svom biciklu u sportskoj odeći i presvuče se, to je čisto privatna stvar - objašnjava Til Bender iz odela za pravnu zaštitu Nemačkog saveza sindikata.

Radnici bi tada morali biti u firmi na vreme kako bi imali dovoljno vremena za presvlačenje i kako bi mogli na vreme početi raditi.

Faza pripreme, kao što je pokretanje računara, jasno je deo radnog vremena.

- Ako želite početi raditi u 7:30 ujutro, ne morate biti tamo pre 7:30 ujutro da biste pokrenuli računar - objašnjava Britčgi.

Pauze za kafu ili pušenje nisu radno vreme, ali odlazak u toalet jeste

Uopšteno, radnici imaju pravo na pauzu. To proizlazi iz Zakona o radnom vremenu. Ako neko radi duže od šest sati, ta osoba ima pravo na pauzu od 30 minuta.

foto: Shutterstock

Ako je više od devet sati, osoba može uzeti pauzu od 45 minuta.

- Radnici mogu imati kraće stanke, one moraju trajati najmanje 15 minuta - objašnjava Bender.

Pauze za kafu ili pušenje izvan redovne pauze ne računaju se u radno vreme. Radnici moraju nadoknaditi radno vreme koje su izgubili na pušenje ili kafu.

Za oporavak očiju najbolje je nakon sat vremena rada uz ekran uzeti pet do deset minuta pauze. Kako biste iskoristili svoje radno vreme, trebali biste, ako je moguće, tokom tog vremena obavljati druge poslove – poput sortiranja dokumenata.

Usput: Odlazak u toalet ne smatra se pauzom, već kratkotrajnim prekidom posla. To nijedan poslodavac ne može uskratiti radniku.

foto: Profimedia

Lekarski pregledi mogu biti tokom radnog vremena

U načelu, radnici su dužni zakazivati lekarske preglede tako da ne budu u tokom radnog vremena. To nije uvek moguće, primera radi u hitnim slučajevima ili ako neko ne može dobiti besplatan termin kod lekara u svoje slobodno vreme.

Poslodavac vam tada mora dopustiti posetu lekaru.

- U tim slučajevima poseta lekaru spada u radno vreme - objašnjava Bender. Radnici tada moraju svom poslodavcu predati lekarsku potvrdu.

Pozivi u slobodno vreme

Mnogi kolektivni ugovori ili ugovori o uslugama propisuju dežurstva.

Drugačija je situacija s dežurstvima, odnosno slučajevima u kojima radnici mogu očekivati da će ih poslodavac pozvati na posao u slobodno vreme.

- Ako se poziv ne uputi, dežurstvo nije radno vreme - kaže Bender. Ako se šef javi, radni sat mora biti plaćen prema tome.

Stručno usavršavanje i službena putovanja po nalogu poslodavca su radno vreme

Ako radnik ide na usavršavanje na vlastiti zahtev, to ne spada u redovno radno vreme. No, ako to poslodavac zahteva, obuka je deo radnog vremena, objašnjava ona.

S obzirom na to da se službena putovanja najčešće određuju po nalogu poslodavca, ona se računaju kao radno vreme. Vreme putovanja često je problematično.

- Na primer, ako sedim u vozu i mogu sam odlučiti šta ću raditi, to se obično smatra slobodnim vremenom - kaže Britčgi.

Međutim, ako radnik napiše izveštaj za poslodavca o poseti kupca na tabletu dok putuje vozom, to se računa kao radno vreme.

Putovanje na posao se ne računa u radno vreme

Put do posla uglavnom je čisto privatna stvar, dakle ne radno vreme.

- Ako radnici kasne zbog štrajka upozorenja na železnici ili zbog oluje, to je takođe njihova briga - objašnjava Bender.

Posledice kašnjenja zavise o dotičnom modelu radnog vremena. Može postojati rizik od gubitka plate, a ako se slučaj ponovi, čak su moguća i službena upozorenja.

- Radnici na terenu su poseban slučaj - kaže Bender. Ako trgovački predstavnik ide do prvog kupca od kuće, onda je to radno vreme, navode nemački mediji.

(Kurir.rs/Fenix magazin)