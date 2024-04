MIROSLAV UZGAJA SPECIFIČNU ŽIVOTINJU U SRBIJI: Meso koje daju je maltene BEZ KOSTIJU, a ljudi ne žale ni da plate više ZA KVALITET

Limuzin goveda su odličan izbor za poljoprivrednike koji nemaju dovoljno svoje zemlje ili koji nisu pronašli rentabilnost u biljnoj proizvodnji. Limuzin rasa potiče iz Francuske, a u poslednje vreme je veoma popularna. Pitali smo Miroslava Kiša zašto je to tako, zbog čega se i sam odlučio za uzgoj ove rase, kao i koje su njene osnovne prednosti.

Limuzin goveda – sve popularnija rasa za uzgoj

Pitali smo Miroslava, pre svega, zbog čega se odlučio za ovu rasu.

- Ja nisam ništa izmislio, samo sam video šta ljudi u okruženju rade. Ova rasa je veoma zgodna za poljoprivrednike koji nemaju dovoljno svoje zemlje ili koji nisu našli rentabilnost u biljnoj proizvodnji. Međutim, govedarstvo kao takvo veoma je nezgodno ukoliko nemate svoje tele, već ga uvozite za tovljenje - kaže Kiš.

foto: Youtube/AGROmedia

Kako Miroslav objašnjava, svedoci smo da uvoz teladi za tovljenje sa sobom nosi sa sobom problematiku bolesti i visokog procenta uginuća. Iz ovih razloga, Miroslav se odlučio da ima ,,svoje tele za tov”, te da se govedarstvom bavi po sistemu krava-tele.

Srbija i pored uvoza ima deficit u govedarstvu, nemamo meso ni za svoje potrebe, a kamoli za izvoz. S obzirom na to, Miroslav veruje da govedarstvo ima perspektivu u budućnosti, a naročito uzgoj limuzin goveda.

Prednosti uzgoja limuzin goveda

Limuzin je francuska tovna rasa, a u našem regionu se veoma brzo širi, a sve zbog svojih specifičnih osobina, zbog kojih se i Miroslav opredelio za nju. Tokom proteklih 6-7 godina, koliko se dugo bavi uzgojem ove rase, Miroslav je postigao veoma dobre rezultate.

foto: Youtube/AGROmedia

Najveća prednost ove rase je u randmanu mesa, to jest odnosu mesa i kostiju. Limuzin ima sitnije kosti, pa je procenat mesa veći nego kod drugih goveda, ali da kvalitet svakako zavisi od tehnologije tova i ishrane koju možete da obezbedite.

Još jedna prednost je što je ova rasa pogodna za one koji nemaju svoje pašnjake, već stoku drže na svojim gazdinistvima, a to je za mnoge poljoprivrednike bila novina.

- Videli smo to u Mađarskoj, u Italiji i u drugim državama, kako mnogi uspešno to rade bez pašnjaka, pa sam se i ja za to opredelio - objašnjava Miroslav.

foto: Youtube/AGROmedia

Tržište i cena

Cena ove rase može, ali i ne mora biti viša od standardne govedine. Međutim, ukoliko i jeste, kao što je to slučaj ove godine, klanice su spremne da daju i nešto više novca za limuzin rasu. S obzirom na to da ova rasa ima i veći udeo mesa, viša cena nije problem.

Ono što Miroslav posebno ističe je da uzgajivači ove rase nemaju problem da prodaju goveda, a konkurentnost je veoma važna u kontekstu ekonomske isplativosti govedarstva.

Što se tiče tržišta, Miroslav navodi da meso limuzin goveda, uglavnom, završava na domaćem tržištu, iako je zbog cene govedina kod nas očigledno postala luksuzna roba, koja se sve ređe nalazi na trpezama.

kurir.rs/agromedia.rs