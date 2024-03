BOŽANSKI BIFTEK, A RIŽOTU NE MOŽEŠ DA ODOLIŠ: Bogdanov bistro u srcu BGD jedan od najboljih na svetu, oduševio i članove Mišelina

Restoran u centru Beograda proglašen je jednim od 10 odsto najboljih restorana u celom svetu! Ovu laskavu titulu ponosni vlasnici dobili su od TripAdvisor-a na kojem su ih gosti ocenili čistom peticom, što je izuzetna retkost, pogotovo imajući u vidu da u ukupnu ocenu ulaze ocene za kvalitet hrane, pruženu uslugu, cenu proizvoda iliti hrane i pića, te atmosferu.

- Imao sam najneverovatnije iskustvo u ovom restoranu! Dobro spremljen biftek je bio apsolutno božanski, a njihov ukusni rižoto me je ostavio da žudim za još. Usluga je bila vrhunska, a ambijent i atmosfera su doprineli celokupnom šarmu mesta. Ono što je još bolje su njihove fer cene za širok izbor vina. Ovaj restoran zaslužuje solidnih 5 zvezdica! - samo je jedan od komentara koji se mogu naći na TripAdvisor sajtu.

foto: Arhiva Mamas Bistro

A, iako izuzetni stručnjaci u svojim oblastima, restoran vode i u njemu rade samo tri osobe - otac i dva sina, od kojih je jedan, barem ako je suditi po oceni svih gostiju, vrhunski kuvar koji priprema sopstvene recepture i na taj način služi jedinstvena jela koja ne mogu da se probaju u drugim lokalima.

Vlasnik restorana Bogdan Vujičić za Kurir priča da su restoran otvorili februara 2020. s ciljem da održe tradiciju ugostiteljske porodice, srdačnosti i tradiciju dobrog domaćina.

foto: Arhiva Mamas bistro

- Meni je formiran od strane starijeg sina Stefana koji je vrhunski kuvar koji priprema sopstvene recepture jela. Izuzetno je talentovan kuvar koji se u pripremi svojih jela isključivo vodi svojom vizijom i istančanim ukusom, te jela tako pripremljena prave razliku od ostalih restorana koja nam se nude u našem gradu - objašnjava nam Bogdan.

Samo jedno od specifičnih jela je domaća kobasica u kombinaciji sa domaćim njokama u kremastom sosu od pečene crvene paprike, uljem od vlašca, te svežim začinskim biljem, koja se definitivno izdvaja od uobičajene ponude beogradskih restorana.

foto: Arhiva Mamas Bistro

No, ne oslanjaju se samo na kvalitet hrane i širok asortiman pića u kojem se mogu naći najrazličitije vrste vina, viskija i rakija, već i na sve ostale sitnice. Interesantno je da su, recimo, noževe za biftek poručili od specijalizovanog francuskog proizvođaka koji je najpre do tančina proverio kvalitet samog restorana pre nego što je prihvatio da im noževe napravi i proda.

- Kada smo otvarali restoran vodili smo računa o svakom detalju, a pogotovo o servisu koji gosti koriste. Noževe iz Francuske za stekove smo tako čekali više od osam meseci jer smo hteli da budemo drugačiji. Inače, noževi su ručne izrade limitiranih serija - navodi Bogdan.

foto: Arhiva Mamas Bistro

Imajući sve u vidu, nimalo ne iznenađuje činjenica da je jedan od najlepših komentara na TripAdvisor-u ostavio ni manje ni više nego jedan od vodećih članova Mišlenovog tima zaduženog za dodeljivanje ovog laskavog priznanja. Pritom, u restoran je nabasao sasvim slučajno jednog letnjeg dana pokušavajući da se skloni od iznenadnog pljuska dok je obilazio beogradske restorane koje je trebalo da oceni. A kako je već seo i ušao u razgovor sa kuvarem, što ga je posebno iznenadilo jer šefovi kuhinje uglavnom ne posvećuju pažnju gostima, naručio je dva-tri jela i - ostao oduševljen.

foto: Arhiva Mamas Bistro

- Cela priča u našem slučaju je doživljena filmski i posle više od godinu dana a da još nismo svesni da je naša jela probao jedan od najbitnijih članova Mišelin grupe. Naime, naš bistro je primetio šetajuci po centru grada, a pažnju su mu privukle naše cvetne aleje i sama arhitektura zgrade gde je smešten naš porodični bistro. Topla atmosfera i dobra preporuka vina, probudila je znatiželju da proba naše ''Vinske pratioce'' (selekcija domaćih sireva i suhomesnatih delikatesa), i nastavi sa uživanjem u odabranom vinu i ambijentu našeg bistroa. Pored kvalitetnog proizvoda primetio je da kuvar obraća pažnju i na sam servis. Svaki sir je imao svog idealnog para (domaći džem, sveže voće, suvo voće, mnoštvo različitih orašastih plodova...). Pre nego što je počeo da uživa u tim ukusima, mlađi sin Nikola koji je konobar, objasnio mu je detaljno svaki proizvod od samoga sastava, porekla i lokacije odakle nam dolazi. To mu je izmamilo osmehe i odlučio je da isprati naš mali meni do kraja. Na kraju prezentacije pitao je ushićen koliko dugo ovaj bistro postoji. Kroz samu priču saznao je da je u pitanju porodičan bistro oca i dva sina - kaže nam Bogdan.

No, nije svakom ugostitelju cilj da dobije Mišlenovu zvezdicu, o čemu i svedoči nedavni događaj u Istri u kojoj je vlasnik restorana zatražio da svoju zasluženu zvezdu vrati jer mu, kako je objasnio, kvari koncept restorana. A i naš sagovornik priznaje da to vredno priznanje ipak ne sme da bude ispred zadovoljstva gosta.

foto: Arhiva Mamas Bistro

- Mišelinova zvezdica je san svakog ugostiteljskog radnika. Ali to priznanje ne sme kod gosta da stvori osećaj nedostižnosti u smislu kupovne moći. Svaki gost, bez obzira na data priznanja, mora da oseti osećaj pripadnosti tom objektu. Mišelinovi standardi kod potrošača stvaraju subjektivni osećaj da restoran nije za svakodnevnu posetu, a to nije dobro. Naš mali porodični bistro u budućnosti želimo da postavimo kao oazu dobrog ukusa za sve dobronamerne goste. Konceptualno, ponuda bistroa se bazira na najkvalitetnijim namirnicama sopstvene proizvodnje, kao i kooperaciji sa malim gazdinstvima iz okruženja. Meni se formira na paritetu dva puta godišnje (letnji i zimski). U svakom od ova dva doba koristimo aktuelnu namirnicu koja je svojstvena za to doba godine - konstatuje Bogdan i poručuje da su vrata njihovog restorana širom otvorena svima koji bi da osete specifičan šarm i ponudu koju, kako kaže, svako malo proširuju da bi gosti iznova mogli da uživaju u novim specijalitetima.