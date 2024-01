TIJANA IMA OZBILJAN BIZNIS, A NE PROIZVODI NIŠTA: Presudni momenat bio kad je postala majka , a OVAKO je sve počelo

Tijana Marčićev suočila se sa mnogim izazovima na početku svog biznisa, jer nije imala da ponudi konkretan proizvod. Napravila je platformu posvećenu najlepšim lokalnim brendovima koje je i sama volela.

Morala je da bude kreativna, budući da nije imala korporacijske budžete, kao ni tim stručnjaka koji bi u nekim većim sistemima sve detaljno osmislio. Kampanje su pomogle da platforma postigne uspeh.

foto: Promo

- Trebalo je da istupimo na tržište i kažemo da smo tu. Iz muke je nastala veoma lepa ideja. U razgovoru smo zaključili da imamo onlajn svet. I kako ga bolje upoznati, nego poslati ljude na putovanje u taj svet. Kampanja je bila putovanje u naš onlajn svet kroz kofere koje smo mi pravili i ispunjavali ih proizvodima koji su se nalazili na našoj platformi. Išli smo u potpunu personalizaciju svih elemenata. Pravili smo posebne pasoše za svakog influensera kome smo slali - objašnjava Tijana.

Tijani je od velike pomoći bilo to što je imala iskustva u marketingu, u kom je radila skoro deceniju. Kako kaže, tamo se zaljubila u svet brendova. Naučila je kako jedan brend nastaje i raste, kao i koliko može da bude moćan. Momenat koji je bio ključan da uplovi u preduzetničke vode bio je kada je postala majka.

foto: Promo

- Mislila sam da će biti mirno i tiho. Međutim, baš kada se taj dinamičan život malo stišao, stvorila se ta ideja za stvaranje onlajn sveta za lokalne brendove. U tom periodu sam shvatila koliko preleposti postoji u lokalnom stvaralaštvu. U tome sam videla svoju misiju da napravim sajt koji će da bude posvećen baš takvim brendovima - ističe ona.

Formula za uspeh

Prema njenim rečima, kada se pokreće nišni biznis, to je istovremeno najteži i nalepši deo. Najlepši je zato što će ta emocija i ljubav prema tome biti najveći pokretač u trenucima kada je teško i kada biste odustali, dodaje Tijana.

- Emotivno nas dosta izaziva, zato što je lično. Onda su uspesi slađi, ali se i strahovi, neuspesi i kritike isto doživljavaju lično. Meni je to bila velika mudrost da napravim jedan otklon, jer je taj iskren fidbek kada mi pustimo da to živi, to više nije samo naše - kaže Marčićev.

foto: Profimedia

Kako je ona zaključila, moramo da naučimo da pustimo i da samo čujemo.

- Uvek je lepo čuti komplimente i lepe reči, ali ja samo čekam da čujem kritike, odnosno iskrenu povratnu informaciju. Tu je prostor za razvoj. Kada napravite balans racija i emocija, to bi bila moja formula - priznaje Tijana.

kurir.rs/bizlife.rs