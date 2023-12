ZLATKOVO BOŽIĆNO ČUDO PRIVUKLO I CNN: Svoje imanje od 10 hektara pretvorio u SALAJLAND sa 5 miliona lampica i unosan biznis VIDEO

Zlatko Salaj svoj porodični dom pretvara u božićni tematski ark više od 20 godina. Međutim, ove ove godine bi prema njegovoj proceni trebalo da privuče pažnju od 100.000 posetilaca, obzirom da je upotrebio 5 miliona svetala za ukrašavanje.

"Čarolija svetla Salaj" je nadaleko poznata božićna priča porodice Salaj iz Grabovnice, a svake godine uspeva da privuče pažnju mnogih. Imanje porodice Salaj se prostire na 10 hektara zemljišta, a oni svake godine pale na hiljade raznobojnih lampica i time stvaraju jednu pravu božićnu bajku o kojoj je pisao čak i CNN.

Zlatko je na ovu ideju došao kada se vratio iz Jordana 2001. godine i tada je sve pokrenuo. Tvrdi da je na imanju bilo 70.000 lampica, a sada ih je neverovatnih 5 miliona!

"Ljudi posmatrali sa ulice, plašili se da uđu u dvorište"

- Predložio sam svojoj pokojnoj supruzi da kupim 70.000 sijalica i da okitim jedan deo imanja. Ona je to vrlo rado prihvatila jer je znala da nisam imao nikakvu jelku kad sam bio dete. I tako je to krenulo... Zatim je nastao veliki interes, ljudi su se plašili da dođu u dvorište , gledali su sa ulice . Onda sam dolazio do njih i zvao ih pa su me pitali hoće li iduće godine biti još više lampica.

Rekao sam im: "Ako vam se sviđa, biće." Onda sam napravio 100.000 lampica i tako se svaku godinu povećavalo- izjavio je Zlatko.

Elem, Božićna čarolija svetala je poznata i kao "Salajland", a ove godine je otvorila svoja vrata 1. decembra 2023. i trajaće do 8. januara 2024. Naravno, imanje se može posetiti svakog dana od 14 do 21 čas, uključujući i vikende i praznike!

Posetioce očekuje svakodnevni vatromet nakon sumraka, a na imanju se nalazi i restoran koji nudi tradicionalnu gastronomsku ponudu. Ulaznice za odrasle iznose 6 evra, dok je ulaz za decu do sedam godina uz pratnju odrasle osobe besplatan. Ljubimcima je dozvoljen ulaz na imanje, uz uslov da budu na povocu u toku posete.

Kurir.rs/Večernji list