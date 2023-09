"UZIMAM 20 € ZA 10 MINUTA" Beograđanka objavom zapalila fitilj, rešila da SVE OBELODANI: Pazi mala, po čemu si ti toliko posebna?!

Da li zubari preskupo naplaćuju svoje usluge tema je koju je jedna lepa Beograđanka koja se bavi ovim poslom pokrenula na TikToku. Razlog tome su prozivke da, kako kaže, za 10 minuta uzimaju nečiju dnevnicu. U video snimku ona je naglasila sledeće:

- Školuješ se šest godina, ubiješ se koliko je teško, onda godinu dana stažiraš upišeš specijalizaciju, učiš 10 možda 11 godina, plus praksa i plus godine koje nisu plaćene i onda dođe neko i kaže vam kako je preskupo. Gospođo, uzmite i vi, šta da vam kažem, danas je tetrapak mleka 200 dinara, jedna kafa 250 do 300 dinara - kaže lepa zubarka.

foto: PRintscreen TikTok

Ove njene rečenice izazvale su veliki broj reakcija na Tiktoku. Mnogi su je podržali, ali bilo je i onih koji je nisu štedeli.

- Školuješ se toliko godina da bi bušio pokvaren zub, šta da ti kažem, a proteza je 800 evra sa montažom posao traje svega 15 minuta, pa ti vidi...

Neki su konstatovali da keramičari i vodoinstalateri zarađuju mnogo više, a nisu učili 11 godina, kao ni frizeri sa samo tri godine zanata.

- Bukvalno svemu znaju cenu, a ničemu vrednost. Ljudi nisu normalni, usluge stomatologa treba da budu mnogo skuplje - konstatovala je jedna korisnica.

- Bravo, ta gospođa koja kaže za 10 minuta 20 evra, treba da zna da nije 10 minuta, već 20 godina i 10 minuta.

Druga smatra da je greška što naplaćuje 20 evra, pošto ona uradi nokte i da isto toliko, a onda za tri nedelje opet. Sa njom su se saglasili mnogi uz konstataciju da u cenu treba dodati i odgovornost koju nosi. Što, ipak, "nije hoće li mi lepo stajati roze boja na noktima".

- A ne smeta gospođi da radi frizure za 20 evra koje traju najviše nedelju dana - napisala je sledeća.

foto: Shutterstock

Mnogi nisu stali na stranu lepe zubarke pošto smatraju da su njeno školovanje platili oni kojima ona sada uzima 20 evra.

- Uzmi kredit plati školu pa naplaćuj i 200 evra!

Jedan pratilac je izneo svoje iskustvo da gotovo 80 odsto stomatologa koje poznaje gledaju samo pare, a pacijente ko šiša.

- I mi ostali se školujemo, pa nismo tako bahati - oplelo je on.

Sličnog mišljenja je i kolega lekar:

- Pazi mala, ima i nas lekara koji se školujemo šest godina plus praksa i imamo dnevnicu 20 evra. Pa po čemu si ti posebna da uzmeš taj novac za 10 minuta.

