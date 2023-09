RIBOKRADICE NA DAN ZARADE I DO 1.000 €: Računica je jasna, uz dobar ulov i minimalne kazne, za ovaj prekršaj SAMO 5.000 dinara!

Ribokradice u sezoni mogu da zarade do 1.000 evra u danu, a, kada budu uhvaćeni, kao po pravilu dobijaju minimalne kazne od 5.000 dinara.

Te kazne su stimulišuće, a sudski procesi predugo traju, pa se krađa ribe na kraju isplati – upozoravaju iz Ribolovačkog saveza Vojvodine.

Tamiš je bogat svim vrstama ribe karakteristične za nizijske reke. Baš to je privuklo ribokradice koji su intenzivno uništavali riblji fond. Međutim, ribočuvari tvrde da su od 2016. godine uspeli da desetkuju ribokradice.

- Alat, mreže uglavnom, više se ne postavljaju javno. Sad i kada se krade, mora da se sakriva - kaže Dragan Milenković iz Udruženja sportskih ribolovaca i nautičara Tamiš.

U Jabuci su često imali osobe koje su radile sa strujom.

- Uglavnom to bace i pobegnu. Koriste i sonare da bi lakše locirali ribu, mada neki ljudi tačno znaju gde se riba kreće - rekao je ribočuvar Ribolovačkog saveza Vojvodine Oliver Adžić. - Dobijaju blage kazne, maltene stimulišuće. To su kazne od 5.000 po prekršaju.

Ozbiljni krivolovci mogu da zarade više stotina do 1.000 evra.

- U uspešnoj akciji imali smo prilike da nađemo 48 somova, svaki neka je bio dva kila, to je 96 do 100 kila puta 600 dinara. To je 60.000 dinara, 500 evra je uzeo za jedan dan - dodaje Milenković.

Uz dobar ulov u sezoni i minimalne kazne – računica je jasna, pa je u velikoj meri krivolov isplativ.

- Po pravilu se propisuje najmanja kazna od 5.000 dinara, a krivolovac to puta deset može da zaradi u danu - ističe v.d. direktorka Ribolovačkog saveta

Ribočuvari se bore i protiv krađe strogo zaštićenog insekta „tiskog cveta“.

- Ove godine smo imali priličan šok kada smo naišli na nekoliko oglasa, gde ljudi prodaju larve tiskog cveta. Koriste ih kao mamce za ribolov. Kilo tiskog cveta, strogo zaštićene vrste, košta između 50 i 100 evra -objašnjava Marija Trivunčević.

kurir.rs/Agrosmart