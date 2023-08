DIMIĆI U DVORIŠTU GAJE NESVAKIDAŠNJU VOĆKU: Pet godina čekali da rodi prvi plod, a sada od jednog drveta imaju do 20 kg (FOTO)

Nikola Dimić iz Pančeva pre 12 godina odlučio je da kupi kivi u rasadniku i zasadi ga u svoje dvorište, jer ova biljka ima bogate i velike listove koji prave hladovinu tokom leta. Posle pet godina, kivi je počeo da daje i svoje prve plodove.

foto: YouTube/ Pancevo RTV

Kako Nikola kaže, kivi je višegodišnje listipadno drvo koje raste kao puzavica i treba mu pripremiti mesto gde on može lepo da se razvija.

Za sadnju kivija potrebno je pripremiti zemljište, sam koren ne ide duboko, pošto je puzavica, treba da se pripremiti konstrukcija da bi se usmerio da lepo raste, a može da poraste i do 8 metara visine. Najbolje je do 2 metra, kao što je kod nas. Kada krene puzavica treba ostaviti dva pupoljka, jedan da bude tu kao rezreva ako se prvi polomi. Kada stigne do svoje visine, onda se skida taj drugi pupoljak i kivi nastavlja da raste rekao je Nikola Dimić, piše RTV Pančevo.

foto: YouTube/ Pancevo RTV

Porodica Dimić u svom dvorištu ima dva drveta kivija. Savet je ako želite više ovih biljaka u svom dvorištu da razmak između njih bude oko 5 metara, naglašava Nikola Dimić.

Kivi se orezuje zimi. Sam kivi dospeva za berbu krajem oktobra, početkim novembra, a ako slučajno dođu mrazevi može se obrati i staviti u prostoriju gde su prijatne temperature jer on opstaje i sazreva. Kivi izdržava tempraturu do minus 10 stepeni. U Evropi on uspeva već 50 godina. Najviše se uzgaja u Francuskoj, Italiji, Grčkoj, Španiji kaže sagovornik Nikola.

foto: YouTube/ Pancevo RTV

Ko odluči da zasadi kivi mora da pripremi zemlju u jesen, a kivi se sadi u proleće u aprilu kada prođu mrazevi. Ova biljka može da da i do 20 kilograma plodova. U Južnom Banatu često ima jakog vetra, pa naš domaćin objašnjava kako zaštiti biljku od ovih vremenskih uslova.

- Recimo da se postave vetrobrani ili kao što je ovde kod mene zaštićeno. On ima veliki list i kada duva vetar mogao bi da ga ošteti i to je specifično za nas. Inače u prvoj godini rasta, treba ga zalivati što više pošto njegovo lišće traži vodu, veliko je, a time se hrani i sam plod kivija kaže, Nikola Dimić iz Pančeva.

foto: YouTube/ Pancevo RTV

Da je kivi izuzetno zdrav to je već poznato. Ipak, Nikola Dimić ističe da tokom hladnog perioda ne treba jesti više od dva ploda dnevno.

- Kivi ima više vitamina od pomorandže dva puta, dobar je za imunitet organizma, treba da ga uzimaju deca koja imaju astmu, dobar je i za starije osobe za zdravlje očiju. To je jedna riznica prevntivnih mera za zdravlje ljudi kaže sagovornik.

Kivi je porekom iz Kine, gde je proglašen za nacinalno voće. Treba ga saditi prema zapadu ili prema jugu jer tada najbolje uspeva. Osim što se koristi u ishrani, popularan je i u kozmetici, jer ima svojstva da podmađuje kožu.

(Kurir.rs/RTV Pančevo)