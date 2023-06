DAVID SE VRATIO IZ AMERIKE PA POKRENUO PORODIČNI BIZNIS Morao da zaposli i dodatne radnike! Isporuka se zakazuje, a ZARADA ODLIČNA

David je diplomirani ekonomista iz Svilajnca, ne radi u struci, ali je nakon boravka u Americi rešio da pokrene porodični biznis koji mu danas donosi dobru zaradu.

Proizvodnjom borovnice i jagode bave već nekoliko godina, mušterije imaju najviše iz Beograda i Novog Sada, a po unapred dogovorenim terminima i mestima vrše isporuke.

- Počeo sam da se bavim uzgojem američke visokožbunaste borovnice na jesen 2019. godine, tačnije u decembru. Na tu ideju sam došao prilikom rada u Americi par godina pre toga, kada sam video koliko su Amerikanci "ludi" za borovnicom. Radio sam u jednom marketu u delu za voće i povrće. To je bila jedna od najprodavanijih stvari u tom departmentu. Zasad sam osnovao sa nepunih 3.000 sadnica koliko je dovoljno za jedan hektar površine - rekao je David za Kurir.

Kako kaže, profesija mu je pomogla da razume tržište u poslu koji je pokrenuo.

- Po profesiji sam diplomirani ekonomista. Mislim da mi je to jako pomoglo u razumevanju kako funkcioniše tržište i kolika je vrednost proizvoda kakva je borovnica. Primetio sam svetski trend oko supervoća u koje spada i borovnica. To mahom kreće preko Amerike, prelazi na Evropu i stiže i do našeg područija. Trend zdrave ishrane naročito je zastupljen u većim gradovima u Srbiji kakvi su Beograd i Novi Sad - ispričao je on za Kurir.

U poslu mu pomaže verenica, oni su na "prvoj liniji" porodičnog biznisa, ali na kraju, veliku zaslugu ima cela porodica kao i pomoćni sezonski radnici.

- U proizvodnji borovnice na našem porodičnom gazdinstvu Dedovina - Blueberry Farm učestvuje pre svega moja porodica. Tu smo moja verenica Nevena i ja koje naši kupci jedino i vide. U pozadini su majka i otac koji su najviše zaduženi za organizaciju berbe i plevljenja ali i mnogih drugih sitnih poslova koji se na prvi pogled ni ne vide. Takođe tu su baba i deda i sestre koje pomažu kada su u mogućnosti. Pored njih tu su i pomoćni radnici koji su već par sezona sa nama kada treba da se plevi korov i beru jagode i borovnice - objašnjava David za Kurir.

Kada je reč o ljudima koji kupuju njihov proizvod, ističe da su to pre svega oni koji cene zdravu ishranu.

- To su ljudi koji žele da znaju od koga kupuju domaće proizvode i koji žele da budu sigurno u to što kupuju. Mi već par godina objavljujemo na našim stranicama na fejsbuku i instagramu sve što radimo oko plantaže i naše mušterije to redovno prate. Kažu da im je jako zanimljiv ceo taj proces a mi to sa zadovoljstvom delimo sa njima. Najviše proizvoda prodajemo za Beograd ili Novi Sad po unapred dogovorenim terminima i mestima isporuke - kaže David za Kurir.

On ističe da su zaradom zadovoljni, ali da ima i nešto bitnije od toga.

- Zadovoljni smo zaradom, a pre svega dobrom saradnjom koju imamo sa našim stalnim kupcima. Lepo nam je kada vidimo da su oni srećni i zadovoljni kada dobiju ono što su i očekivali. Svakodnevno povećavamo i širimo krug zadovoljnih ljudi koji imaju pozitivan stav prema životu i šire pozitivnu energiju oko sebe. Najviše se radujemo kada najmladji mogu bez bojazni da konzumiraju naše proizvode jer ih mi uopšte ne prskamo. Posebnu čast nam predstavlja to što su na desetine ljudi svojim bebama dali prve jagode koje su proizvedene baš na našoj plantaži - priča David za Kurir.

Što se tiče proširenja proizvodnje, David kaže da su fokusirani na to da plod bude što kvalitetniji.

- Ne planiramo previše da širimo naše zasade već da što bolje i kvalitetnije radimo upravo ovo što već imamo. Imamo neke inovacije u proizvodnji borovnice koje u svetu još nisu postojale. Ubacili smo ispod svake borovnice i par jagoda koje zajedno rastu u simbiozi i plodonose. To ima mnoge prednosti i korisno je i za jagodu i za borovnicu - zaključio je David za Kurir.

(Kurir.rs/J.Ž.S.)