Ministar prof. dr Dragan Glamočić naglasio je da ova kompanija predstavlja primer kako poljoprivreda može biti motor razvoja cele zajednice.

- Od malog porodičnog posla nastala je fabrika koja danas zapošljava 176 radnika i sarađuje sa više od sto poljoprivrednih gazdinstava. Ovde vidimo model koji želimo širom Srbije - proizvodnja koja se oslanja na domaću sirovinu, prerađuje je i izvozi gotov proizvod. Telek Paprika pokazuje da Srbija može da izvozi kvalitet, a ne samo sirovinu - poručio je ministar.

On je dodao da Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede podržava ovakve sisteme koji objedinjuju primarnu proizvodnju i preradu, unapređuju energetsku efikasnost i uvode nove tehnologije poput solarnih elektrana, postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i sistema za povrat toplote.

Predsednik Skupštine AP Vojvodine Balint Juhas istakao je da je poljoprivreda stub vojvođanske ekonomije. Predsednik Saveza vojvođanskih Mađara i narodni poslanik prof. dr Balint Pastor podsetio je da su ovakvi primeri izuzetno važni za privredni i izvozni potencijal Srbije.

Poseta u Martonošu završena je obilaskom proizvodnih pogona i razgovorom sa zaposlenima. Sagovornici su se složili da ovakvi primeri pokazuju koliko je važno povezati domaću poljoprivredu i prerađivačku industriju, jer se samo na taj način stvara stabilna ekonomija i dugoročna sigurnost za seoske sredine u Srbiji.

