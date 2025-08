Tako je jedan čitalac Dubrovačkog vjesnika snimio zanimljiv prizor u Ulici između Polača. Naizgled običan ulaz u kuću, ali sa jasnim oznakama: toalet za žene levo, toalet za muškarce desno, te natpis na engleskom jeziku „Do not use without permission“ („Ne koristite bez dozvole“). Dvostruki klozet usred istorijskog jezgra, ali za sada bez dodatnih informacija – ne zna se da li se mala i velika nužda naplaćuju isto, da li ima osoblja, da li su sanitarije uopšte funkcionalne, niti kako se tačno dobija „odobrenje“ za ovakvu vrstu usluge.

„Društvo ČISTOĆA d.o.o. upravlja javnim toaletima na području grada Dubrovnika i to na Peskariji, Pilama, Pločama, pijaci u Lapadu i u parku Luja Šoletića u Gružu. Javni toaleti na Peskariji, Pločama i Pilama otvoreni su i dostupni građanima tokom cele godine, 24 sata dnevno. Cena korišćenja javnih toaleta na Pilama, Pločama i Peskariji ostaje ista kao prošle godine – jedan evro, a plaćanje je moguće kovanicama od 1 evra do 50 centi, kao i karticama na sve tri lokacije“, izjavila je direktorka Čistoće, Mihaela Mikulandra.

Dodala je da su toaleti na pijaci u Lapadu i u parku Luja Šoletića u Gružu otvoreni od 7 do 15 časova tokom zimskih meseci (decembar, januar, februar i mart), dok su od aprila do novembra dostupni od 7 do 22 sata – i to potpuno besplatno.