"Ova politika je kreirana za Ganu i njenu budućnost“, rekao je Mahama. "Program 24 plus biće pokretač ekonomskog rasta i sigurni smo da će doneti prosperitet našoj zemlji.“

Ovakav pristup Gane, kao državna politika, jedinstven je na afričkom kontinentu. Do kraja ove decenije, moglo bi da se stvori 1,7 miliona novih radnih mesta .

Ekonomista Danijel Anim Amartej smatra da program deluje inovativno i progresivno na papiru, ali da bi u praksi moglo doći do problema:

Dopisnik DW-a iz Akre, Isak Kaledzi, slaže se da bi sprovođenje agende "24 plus" moglo naići na probleme — ne samo zbog otvorenih pitanja o finansiranju, već i zbog nedostatka određene infrastrukture.

Ipak, on veruje da je mladima posebno potreban ovako jasan podsticaj od strane države kako bi pronašli nove načine da obezbede svoju finansijsku budućnost:

Mahamin plan se izdvaja po tome što nije isključivo pristup "odozgo nadole". Iako ga promoviše i vodi državna vlast, plan "24 sata plus" oslanjaće se na saradnju sa sindikatima, privatnim sektorom i međunarodnim partnerima za razvoj.

Upravo to bi, prema mišljenju Amarteja, mogla biti njegova Ahilova peta. On smatra da ravnoteža između različitih aktera u praksi neće biti onakva kakvom je vlast trenutno predstavlja.

"Država će biti posrednik koji treba da pomogne privatnom sektoru da sprovede ovu agendu. Takvo oslanjanje na privatni sektor može biti problematično". To bi moglo dovesti do toga da privatne kompanije – naročito one velike – dobiju previše uticaja u okviru ovog plana.