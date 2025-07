Zbog izvođenja radova na demontaži konstrukcije mosta od 11.00 časova 29. jula 2025. godine do 19.00 časova 01. avgusta 2025. godine, u koritu reke Save (od rkm 1+000 do rkm 3+000), obustavlja se plovidba za sva plovila, osim za putničke brodove do međunarodnog putničkog pristaništa, kao i za plovila angažovana na izvođenju radova na hidrotehničkom održavanju leve obale reke Save, navode iz Lučke kapetanije Beograd.