- Mi imamo Ekspo 2027. godine. Do prvog decembra 2026. moramo da izgradimo svoju zemlju. 116 zemalja je potvrdilo učešće, a rekord je 117. Za dve nedelje će biti jasno da smo svetski rekorderi, a veujem da ćemo premašiti cifru od 130. To će biti najveći broj posetilaca u svetu. Mi za to moramo da se spremimo, ne da se bavimo time ko će kakvu vladu da formira. Narod je izabrao vladu. U trenutku kad smo verovali da će neko da razume, poslali su svoje bande u prostorije SNS-a, ljudi iz SNS su snažnije odgovorili nego što je trebalo, onda su ih 4 meseca držali u pritvoru, a napadače nisu uopšte. Od RTS-a , tužilaštava, sudova, policije... Zbog toga vreme odgovornosti dolazi. Biće mnogo odgovornih za teške zločine koji su počinjeni protiv Srbije u ovom periodu - naveo je.