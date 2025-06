- Želimo da pokrijemo sve meridijane, da vesti o EXPO 2027 dođu do svakog kutka planete, do svakog njenog stanovnika. Strateški smo razmišljali kako da poruka o našem EXPU stigne do što većeg broja ljudi i zato su nam posebno važni brend ambasadori ove izložbe. Oni će biti najveća domaća i svetska imena – priznati i uspešni ljudi, iz različitih industrija, iz svih delova planete - naveo je on.