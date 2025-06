Niske temperature i mraz, kišni period na početku cvetanja i infekcije, uticali su na to da je ovogodišnji rod smanjen, izjavio je stručni savetnik za poljoprivredu u opštini Merošina i iskusni voćar i višnjar Hranislav Stojanović.

Vremenske neprilike su uticale na to da ove godine imamo smanjen rod u odnosu na prošlu godinu, a rod je prošle godine u odnosu na prethodnu bio 50 odsto smanjen. I tako svake godine, iz godine u godinu je smanjen rod , rekao je on.

Prema njegovim rečima, u Merošini su u prethodnom periodu pet dana jutarnje temperature bile ispod nule, oplodnja je bila loša i došlo je do izmrzavanja.

Zato imamo male prinose po stablu, možda dva, tri, četiri do pet kilograma, kaže Stojanović.

On, međutim, navodi da ono što ima od roda je izuzetno kvalitetno.

Retko ko je uspeo da sačuva zasade, da ih održava. To je jedan od razloga zašto nemamo dovoljno višnje, pogotovo u Merošini koja je imala oko 2.000 hektara na intenzivnoj proizvodnji. Sad teško da imamo 500 hektara i na tih 500 hektara je relativno malo rodila, rekao je Stojanović.

On kaže da je višnja, i to stone vrste i oblačinska višnja, na pijacama 400-500 dinara.

Očekuje da će otkupna cena biti od 200 do 250 dinara.

Tržište sad reguliše cenu za razliku od prethodne godine gde su hladnjačari i izvoznici tu cenu regulisali. Nije ni postojalo tržište, nego to su bile dogovorene cene. Zato imamo da su višnje prosto uništene, nije se isplatilo proizvoditi, rekao je on.

Dobar deo ide u izvoz, a Stojanović kaže da se višnje u Srbiji malo jedu.

Višnja se konzumira kad je skupa, kad je jeftina, nikome ne treba. To je neki psihološki efekat, ne znam šta se dešava to. Sad svi masovno traže da kupuju višnje zato što je skupa. Kad je jeftina, neće niko, nikome ne treba, rekao je on.