"U skladu sa tim, tu su i izmene zakona o takozvanim jeftinim stambenim kreditima za naše mlade. Ova inicijativa jedan je od najvećih uspeha vlade u poslednjih 13 godina. Imamo više od 5.500 mladih koji su se prijavili i pokazali zainteresovanost. Njih 1.000 je već potpisalo ugovore. Osam poslovnih banaka podržava ovaj projekat i želja nam je da sa samo jednim procentom učešća naši mladi do 35 godina starosti dođu do svoje prve nekretnine", kaže Mali.

"Četiri su najvažnije promene. Prva se odnosi na to da uključujemo i pomoćne objekte kao objekte za koje se može dati kredit, a do sada su to bili samo glavni objekti, odnosno, stan ili kuća. Drugo, postoji veliki broj zahteva da jemac za kredit bude i neko treće lice. Izmenama upravo to omogućavamo. Dosta mladih je tražilo da na svom zemljištu sagradi kuću ili kupi montažni objekat i to ovim izmenama zakona omogućavamo. I konačno, bilo je dosta nedoumica oko toga ko plaća taksu za upis hipoteke. Izmenama tu dilemu rešavamo – trošak te takse preuzima država Srbije", zaključuje Mali.