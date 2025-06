On je istkao da će kroz EXPO 2027 svet otkriti nove perspektive, nove mogućnosti za povezivanje i za inspiraciju. "Tema ovog EXPO, igrajmo za čovečanstvo, muzika i sport za sve, je zaista odgovarajuća u ovom trenutku", naglasio je Kerkentzes. Prema njegovim rečima sport i muzika govore svima nama jer nadilaze jezik, kulture i generacije, pozivaju na spajanje, a ne na sukobe, na učešće, a ne na podele.

"To je duh Ekspa 2027. godine u Beogradu, da gledamo napred, da gajimo veze i povezanosti i da prigrlimo moć igre i povezivanja. Ekspo je već dugo bio platforma za dijalog, inovaciju i saradnju. To je pozornica na kojoj se svet spaja, ne samo da bi se povezao, već i da gradi zajedno i da bude kreativan", rekao je on