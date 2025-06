Er Srbija je jutrošnjim letom JU554 zvanično uspostavila direktnu avio-liniju između Beograda i grčkog ostrva Mikonos. Tokom letnje sezone, Er Srbija će do Mikonosa saobraćati dva puta nedeljno, svakog ponedeljka i petka. Prvi direktan let od Beograda do grčkog ostrva na Mikonosu je dočelao ambasador Srbije u Grčkoj Nikola Nedeljković.