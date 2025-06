- Pre dve godine, u 2023, u prihode nam je ušlo i 500 miliona evra od prodaje antenskih stubova. Kada se to ukloni iz kalkulacije, dakle, kada se govori o takozvanom organskom rastu kompanije, koji je i najvažniji za svakog oprratera, vidi se da smo 2024. u odnosu na takođe rekordnu 2022. ostvarili rast prihoda od čitavih 300 miliona evra, a operativnog profita od preko 250 miliona evra. Naša najveća snaga su korisnici. U 2024. povećali smo broj korisnika za 250 hiljada. U odnosu na 2018, kada smo pokrenuli veliku transformaciju kompanije, u Srbiji smo imali 420.000 korisnika televizije, sada ih imamo preko 1,5 miliona, sa optičkim internetom smo faktički bili na nuli, sada našu optiku aktivno koristi preko pola miliona korisnika. Takođe, vrlo važno, značajno smo povećali prihod po korisniku. Sve to je dovelo do rekordnog rasta kompanije. A ove godine već smo dobili preko 300.000 novih korisnika akvizicijom dela biznisa Junajted Grupe. Takođe, ove godine imaćemo više od 50 miliona evra prihoda na tržištima Nemačke, Švajcarske i Austrije - objasnio je Vladimir Lučić.

Velike zasluge za povećanje broja korisnika i samim tim za povećanje prihoda kompanije imaju kanali Arene Sport.

- Ulaganje u sportske sadržaje predstavljalo nam je izvesno opterećenje prethodnih godina, ali akvizicija Sport Kluba i činjenica da smo na celom Zapadnom Balkanu ostali praktično jedina sportska televizija dovešće do drastičnog pada cena kupovine sportskih sadržaja, očekujemo uštedu za preko 200 miliona evra. To će nam dati dodatnu finansijsku snagu. Izuzetno svetla budućnost je pred Arenom. Zbog činjenice da je sada prisutna kod svih “kablovaca” dobila je ogroman broj novih korisnika, što dovodi i do značajno većih prihoda od marketinga i zarade od operatera koji je emituju. Nama nije važna zaštita “ekskluzivnosti” sadržaja, da naše kanale mogu da vide samo korisnici nekih operatera, već nam je cilj da dođemo do maksimalnog broja ljudi, kako u Srbiji tako i globalno - precizirao je Vladimir Lučić.

Govoreći upravo o globalnim ambicijama srpskog Telekoma, prvi čovek kompanije istakao je širenje na tržište Sjedinjenih Država.

- Telekom Srbija će početkom 2026. postati mobilni operater i u SAD, gde žive milioni ljudi poreklom iz našeg regiona, kojima ćemo ponuditi telefoniranje sa maticom bez ikakvog rominga, sve najbolje TV kanale iz regiona, plus njima posebno prilagođene digitalne servise. Izuzetno sam zadovoljan nedavnom posetom Vašingtonu. Imao sam čast da govorim pred članovima Republikanskog kluba u Kongresu SAD o perspektivama i potencijalima za privrednu saradnju Srbije i regiona sa Amerikom, u Stejt departmentu sam razgovarao o situaciji sa našom ćerkom-firmom MTS na Kosovu i Metohiji, kao i o razvoju naše kompanije za pružanje usluga “sajber sekjuritija”, koji je u digitalu jedno od ključnih tržišta, a u Ministarstvu trgovine SAD dogovarali smo saradnju i zajednička ulaganja našeg Fonda za finansiranje startapova sa najvećim američkim fondovima iz Silicijumske doline - objasnio je Lučić i istakao da je administracija Donalda Trampa izuzetno raspoložena za maksimalno efikasnu saradnju sa Srbijom u obostranom interesu.