U jutarnjem programu Kurir televizije govorio je električar Tomislav Mićić, koji je objasnio kako dolazi do ovakvih problema i šta građani mogu da učine kako bi se zaštitili.

- Što se tiče fena, strujni udari ne dolaze mnogo često, rekao bih da je to prilično retko. Ipak, treba znati da ti uređaji nemaju uzemljenje, obično imaju samo dve žice. Kod većih aparata sigurnost se obezbeđuje uzemljenjem, a kod fenova je to drugačije jer su napravljeni od plastike, koja je izolator. Ako je instalacija uređaja urađena kako treba, ne može da dođe do strujnog udara - rekao je Mićić.