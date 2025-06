Različite kompanije nude različite pakete pomoći na putu 24 sata sedam dana u nedelji, a njihove cene su šarenolike i kreću se od minimum 2.970 dinar pa do 8.000 dinara godišnje. Očekivano, što je paket pomoći na putu skuplji to je i njegov sadžaj bogatiji.

- Ima nekoliko organizacija od Auto moto saveza Srbije pa do privatnih koje obezbeđuju pomoć i šlepanje na putu u koje morate da se učlanite. Vozačima je najvažnije da imaju paket pomoći na putu koji im obezbeđuje prebacivanje automobila do mesta stanovanja jer je sve drugo u inostranstvu skupo. S obzirom da je prosečna godišnja kilometraža vozila 10.000 km na koju potrošite 800 litara benzina, odnosno 160.000 dinara samo za gorivo, trebalo bi da žrtvuju i tih 8.000 dinara godišnje da bi imali sigurnost na putu u inostranstvu. U zavisnosti od materijalnih mogućnosti trebalo bi svako da izabere paket, a što je skuplji on je i bolji - ističe Vujanić.