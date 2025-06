- Ministarstvo privrede im daje vetar u leđa da zasnuju svoj biznis, započnu sovje poslovanje ili ukoliko imaju svoju kompaniju da uz naša sredstva to mogu da prošire. Za konkurs koji je juče raspisan koristim priliku da pozovem sve mlade starosti do 35 godina, da se jave. U pitanju je podrška koja se odnosi na opštine koje imaju negativna demografska kretanja, imajući u vidu da ti mladi ostanu u tim opštinama i gradovima. U pitanju je podrška do 500.000 hiljada dinara bespovratnih sredstava. Važno je da istaknem da 500.000 dinara bespovratnih sredstava su u celosti bespovratna i nikada taj privrednik ne vraća ta sredstva državi, ukoliko ispoštuje uslove- istakla je ministarka i naglasila da se konkurs odnosi na opštine poput Kosjerića, Zaječara, Soko banje, Negotina i da je otvoren do utroška sredstava.