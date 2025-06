To je bila prilika da se prikažu noviteti u turističkoj ponudi crnogorskog primorja , sa naglaskom na bogat kulturni, zabavni i manifestacioni sadržaj koji posetioce očekuje tokom glavne i postsezone. U prijatnoj atmosferi, predstavnicima medija, turističkih agencija i turoperatora iz Vojvodine, osim TO Budva, letnju ponudu predstavile su i turističke organizacije Kotora, Bara, Herceg Novog, Ulcinja i Podgorice.

Prema rečima v.d. direktorke TO Budva, Ane Vujošević, Novi Sad je više od prijateljstva. To je grad pobratim.

- Sa TO Novog Sada imamo dugogodišnju, uspešnu saradnju. Želimo da vas pozovemo da nas ove godine posetite u još većem broju nego prošle – statistika pokazuje da su upravo naši dragi gosti iz Srbije bili najbrojniji u Budvi. Čeka vas odličan provod, bogat kulturno-umetnički program i mnoštvo lokalnih i tradicionalnih manifestacija. Grad teatar Budva, koji ove godine slavi 39. rođendan, počinje 1. jula i traje do 23. avgusta sa preko 60 programa – od pozorišta pod vedrim nebom, preko pesničkih večeri i likovnih izložbi, do koncerata - izjavila je Vujošević.