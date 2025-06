Sedam dana – sedam razloga za sedmodnevni boravak

Nedelja je osmišljena kao dan za individualni tempo – savršena za šetnju, vožnju gondolom i uživanje u miru zlatiborske prirode. Poslednji dan u sedmici biće rezervisan matinee na vrhu. Redovno radno vreme tokom letnje sezone u julu i avgustu biće od 9 do 17h (od ponedeljka do četvrtka), dok je poslednja vožnja sa Tornika predviđena u 18h. Od petka do nedelje radno vreme biće od 9 do 19h (poslednja vožnja sa Tornika u 20h).