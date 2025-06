- Srbija ima veliko iskustvo danas, kada smo, pomoću našeg koncesionara, uspeli da podignemo značaj, ugled, profesionalnost, obim prihvata i uopšte kvalitet rada aerodroma „Nikola Tesla“. To je aerodrom koji može da prihvati do 15 miliona putnika godišnje, što je cilj koji ćemo dostići do kraja koncesionog perioda. Takva modernizacija je potrebna i aerodromima u Tivtu i Podgorici. Srbija za to sada ima znanje, finansijsku snagu i mogućnosti. To nije lak posao, ali je neophodan i svakako preko potreban Crnoj Gori koja svake godine prihvata sve više putnika. Verujem da bi uključivanje Srbije u ovaj posao bilo od obostrane koristi - rekao je Siniša Mali.