- U tom segmentu je bilo propusta, a nedavno smo u regionu imali bolesti slinavke i šapa zbog čega je dodatno morao da se napravi red - naveo je on za RTS.

- Time nećemo zabraniti konzumiranje mesa iz inostranstva. Jedino gde smo slabi u poljoprivredi jeste svinjarstvo i svinjsko meso moramo da uvozimo. Inače, uvozimo zamrznuto meso za preradu, a sa svežim dobro stojimo. Кada sveže meso stigne iz uvoza, njegova starost je sedam do deset dana. To će morati sve da se istakne. Potrošač bira da li će kupiti meso staro jedan ili dva dana po višoj ceni, ili uvozno koje je staro nedelju dana ili više, a mi ćemo tražiti da se to sve deklariše - kaže Glamočić.