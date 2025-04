To je učinila prva među američkim tehnološkim gigantima vrednim više od bilion dolara. Period je obeležen povećanom ekonomskom neizvesnošću. To je faktor koji može negativno uticati na Gugl , a čije poslovanje u velikoj meri zavisi od oglašavanja.

To predstavlja rast prihoda od 12% u odnosu na prvo tromesečje 2024. i povećanje neto dobiti od 49% na godišnjem nivou.

Negativan uticaj carina

Prema analitičaru Bank of America, Džastinu Postu, Gugl se trenutno suočava s negativnim uticajem carina na oglašavanje. Posebno zbog smanjenog budžeta kineskih diskontnih trgovaca kao što su Temu i Shein . Trampove carine veće od 100% na uvoz iz Kine usporavaju protok robe ka američkim potrošačima.

Ipak, Post navodi da je Gugl pod „relativno manjim” pritiskom usled nestabilnog poslovnog okruženja. Oko 4% do 5% Guglovih prihoda dolazi od kineskih firmi koje se oglašavaju u SAD-u, prema rečima analitičara Bernstajna Marka Šmulika. To je znatno manje od izloženosti od 7% do 8% koliko ima Meta, Guglov glavni konkurent u digitalnom oglašavanju.