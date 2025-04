Zlatko Ignjatović iz Ritopeka, istakao je da bi plod trešnja sorte burlat trebalo do sada da bude veći.

– Vidite koliko ima ovih sitnih. Znači, ovde nema desetak posto roda koji bi mogao da se nabere ove godine – rekao je on.

Na slabo napredovanje plodova u tom delu Grocke uticao je mraz , ali još više to što nije bilo pčela.

– Bilo je hladno. Sve ove sitne trešnje, one nisu uspele da se oplode. Znači, nije bilo pčela da ih oplodi ili drugih insekata koje ih oprašuju zato što je u to vreme padala kiša, bilo je hladno – rekao je Ignjatović.

– Ovo sve što je sitno, to nema ništa. Znači, to je totalna katastrofa – rekao je on.