- Obnavljanjem letova između Beograda i Ženeve dodatno jačamo prisutnost Er Srbije u Švajcarskoj. Pored Ciriha, do kog ćemo tokom letnje sezone saobraćati čak 21 put nedeljno, uvodimo i dodatna tri leta do Ženeve. To je jedan od najvažnijih evropskih diplomatskih i finansijskih centara, u kome živi i značajan broj pripadnika srpske dijaspore. Direktna avio-linija naše avio-kompanije omogućiće putnicima iz zapadne Švajcarske jednostavno i efikasnije povezivanje sa Beogradom i brojnim destinacijama do kojih Er Srbija let - izjavio je Boško Rupić, direktor za komercijalu i strategiju Er Srbije.