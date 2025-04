- Podsetiću vas i kada je bila korona, kada su bile poplave, kada je krenuo rat u Ukrajini, kada je bila energetska kriza, ono što je i predsednik Vučić govorio, nema predaje, dakle, izdržaćemo, pobedićemo, Srbija danas pobeđuje u onome u čemu do sada nikada nije pobeđivala, to je ekonomija, dakle, stabilni smo, a to potvrđuje na kraju krajeva i to što prvi put u istoriji imamo investicioni kreditni rejting, ali moramo i dalje da vidimo kako ćemo da minimiziramo negativan uticaj svih ovih protesta isvega ostalog što imamo u poslednjih nekoliko meseci - istakao je Mali.