Kada je reč o cenama u hotelima sa 4*, u periodu aprila i maja, cena dvokrevetne sobe na bazi noćenja sa doručkom kretaće se od 79 € do 180 €. U hotelima sa 3* u istom periodu, cena dvokrevetne sobe na bazi noćenja sa doručkom kretaće se od 60 € do 100 €. U hotelima sa 5*, u istom periodu april i maj, cena dvokrevetne sobe na bazi noćenja sa doručkom kretaće se u intervalu od 132 € do 345 €.

Kada je reč o privatnom smeštaju u objektima gde je cena formirana po osobi (više apartmanskih jedinica ili soba), zavisno od kategorije i lokacije, cena će se kretati u predsezoni od 13 € do 18 €, dok će u sezoni cena iznositi od 16 € do 25 €. Cene za studio ili stanove 2+1 koji se nalaze van centra grada se u predsezoni kreću od 28 € do 35 €, a u centru grada do 75 €.