- Istovremeno, uvoz je bio višestruko veći – više od 36 miliona evra. To znači da imamo deficit od 30 miliona evra, što ukazuje na prostor za rast domaće proizvodnje i potrebu da se fokusiramo na razvoj ovog sektora, kako bi hortikultura, uz druge grane poljoprivrede, postala značajan resurs. Sa jednog hektara pod cvećem može se ostvariti prihod i nekoliko desetina puta veći nego u ratarstvu, tako da će fokus Ministarstva poljoprivrede biti na daljem razvoju svih onih grana koje će ostvariti veće prihode po hektaru obradive površine - poručio je Glamočić.

- Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede uvelo je zato podsticaje – do 50% povraćaja investicija za izgradnju sušara, destilerija, pogona za ekstrakciju, kao i za opremu za pakovanje i skladištenje. Srbija ima biodiverzitet, znanje i tradiciju – sada je vreme da to pretvorimo u dodatu vrednost i veći profit za domaće proizvođače. Srbija ne treba da izvozi sirovine koje će drugi preraditi i zaraditi više – mi to moramo da radimo ovde, kod nas - istakao je ministar Glamočić.