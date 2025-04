Dok sedi u svojoj dnevnoj sobi sa ćerkom, koja je upravo stigla iz Novog Sada, priča da dane uglavnom provodi kod kuće jer se, zbog vrtoglavica, ne oseća sigurno kada sama izlazi napolje. Tri puta nedeljno joj dolazi žena koja joj pomaže da ode do prodavnice ili apoteke i malo prošeta po kraju.

Na pozivu je bila žena koja se predstavila i odmah počela da je ispituje o zdravstvenom stanju, posebno stavljajući akcenat na to da li ovu Beograđanku bole noge, stopala i kičma. Zbunjena pitanjima, žena je uredno odgovorila da često ima grčeve u listovima kao i da je stopala i noge bole.

- Ona je mene ispitivala i malo me zbunila. Meni je sve to delovalo predugačko. Pomislila sam, s kim ja to pričam tako - priča nam starica.