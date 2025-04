– Ono što je ranije bila obaveza operatora distributivnog sistema, sada je preneto na snabdevača. EPS kao snabdevač utvrđuje listu malih kupaca. Izmenama zakona mali kupci postaju sva mikro i mala preduzeća koja ispunjavaju uslove u skladu sa Zakonom. To je jedna od suštinskih promena. Pojavlјuje se i mogućnost dinamičkih ugovora i dinamičkih tarifa – rekao je Stanić na panelu „Efekti izmena Zakona o energetici / Sve što niste znali o izmenama ZoE, a plašili ste se da pitate“, koji je održan 16. aprila u okviru Savetovanja „Energetika 2025“.

On je objasnio da je aktivni kupac novi termin u Zakonu o energetici. Aktivni kupac ima objekte za proizvodnju i/ili skladištenje električne energije, i za razliku od prozjumera, može se pojaviti na tržištu i prodavati na tržištu fleksibilnih usluga. Aktivni kupac mora imati uređenu balansu odgovornost.

On je dodao da su kupci proizvođači rado viđeni na mreži i da je EPS spreman da preuzme svu njihovu energiju. Trenutno imamo oko 5.000 prozjumera, ukupne snage 93 megavata, što je značajan energetski resurs, a svaka proizvodnja iz OIE biće podržana.

Podržavam važnost izmena koje smo usvojili, one su od istorijskog značaja, sa dalekosežnim posledicama na naš energetski sistem, koje će uticati u narednih 10 do 15 godina. Izmene reflektuju svetske i evropske trendove u ovoj oblasti i one su

strateškog i sistemskog karaktera, rekao je Rade Mrdak, savetnik ministarke rudarstva i energetike.