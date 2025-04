- Veoma prijatno me je iznenadilo kako ste iskoristili temu izložbe u Osaki ’Dizajniranje budućeg društva za naše živote’ da predstavite svoju perspektivu budućnosti u susret 2027. godini , kada ćete vi prvi put biti domaćini međunarodne izložbe. Ceo paviljon je unikatan, posvećen igri, a to nisam viđao često. Ovo je odlična priprema za vaš EXPO. Imate sjajnu priču i siguran sam da ćete ne samo privući veliku pažnju posetilaca ovde, već i da ćete inspirisati svet da poseti Srbiju za dve godine - istakao je Kerkentzes i dodao da su međunarodne izložbe najbolja prilika da se sve zemlje ujedine oko istog cilja.

- Japanci imaju dugu tradiciju organizovanja međunarodnih izložbi budući da su do sada organizovali pet EXPO-a. Svet je sada ponovo okupljen u Japanu kako bi se potražila rešenja za bolje sutra celog čovečanstva. Uvek su nepogrešivo okupljali svet u pravom trenutku, kada je to bilo najpotrebnije. Ono što ovde u narednih šest meseci posetioci budu osetili i o čemu budu razgovarali, biće još značajnije istaknuto u Beogradu 2027. godine. Verujem da će ta njihova osećanja biti dodatno pojačana kada za dve godine budu u zemlji koja nikada do sada nije bila domaćin neke međunarodne izložbe - rekao je Kerkentzes.