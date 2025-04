Do toga dolazi nakon što je Kina uvela carine od 125 odsto na robu proizvedenu u SAD, što je više nego udvostručilo cenu aviona Boinga i učinilo nepraktičnim za avio-kompanije da ih kupuju, navodi Blumberg.

To je najnoviji potez u trgovinskom ratu između SAD i Kine, koji je doveo do uvođenja carina do 145 odsto na kinesku robu.