Radovi na izgradnji saobraćajnica u Hrvatskoj odlagani su iz raznih razloga – nije bila pribavljena građevinska dozvola, potpisani su ugovori, ali nije bilo novca, nije otkupljeno zemljište ili su pale obilne kiše... Međutim, nikada do sada početak radova nije bio odložen zbog potrage za posmrtnim ostacima nekog vojnika. I to iz Drugog svetskog rata. Upravo to se dogodilo uoči početka izgradnje obilaznice Nedelišća u Međimurskoj županiji.