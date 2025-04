– Nekada smo ciljali 10 posto poboljšanja, a danas ciljamo poboljšanja od 10 puta. To je moguće samo ako razumemo da ćemo koristiti low-code, no-code alate, cloud i AI kao temelj za rešavanje problema. Ali treba znati i šta AI ne mora raditi. Ne može – i ne treba – sve – rekao je.

– Radimo na mnogo inovacija koje ćemo uvoditi u narednom periodu. To uključuje i stvari koje već danas rešavamo na dnevnoj bazi. Jedan od ključnih koraka je što Keks Pay izdvajamo u zasebnu kompaniju, kako bismo s tim projektom mogli izaći na međunarodno tržište – najavio je Schoefboeck .

Po pitanju identiteta verujemo da ako nešto priča kao ja i izgleda kao ja da sam to ja. No, to se mora promeniti – poručio je Kaminsky.