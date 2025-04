Zlatiborski hoteli za svoje goste pripremili su posebne pakete i pogodnosti koje će pratiti organizovan praznični program. U elitnijim hotelima cena vaskršnjeg paketa, koji podrazumeva tri noćenja (od 18. do 21.), kreće se od 150 do 220 evra, dok je najskuplji boravak u predsedničkom apartmanu 996 evra. To su cene za polupansion i za dve osobe. Za noćenje u hotelu po osobi u sobi u pojedinim hotelima košta od 4.500 do 6.400 dinara, što je oko 35 posto manje od redovne cene, mada ima i hotela sa cenama od 11.500 do 16.870 dinara po osobi. Najjeftinije je u konačištima gde je cena polupansiona oko 2.000 dinara u sobama.