Malinović ističe da posetioci dobijaju EXPO pasoš i pečat srpskog paviljona čime završe posetu , ali samo jednim delom jer je to, kako kaže, most i početak putovanja ka EXPO 2027 Beograd.

"U samom paviljonu se nalazi i restoran u kojem posetioci mogu da konzumiraju i srpske specijalitete. Ovo je prvi put na EXPO da mi imamo svoj restoran. I to je jedan specifičan način predstavljanja, jer upravo to iskustvo kada zadovoljimo jednu od svojih primarnih potreba, to je potreba za hranom, mi stvaramo emociju sa zemljom koju smo posetili", ukazuje Malinović.

On ističe da ga raduje što je restoran svakodnevno pun, to pokazuje da se posetiocima sviđa srpska hrana imajući u vidu da Japanci prvi put u svojoj zemlji mogu da probaju recimo srpske ćevape, pite, vanilice i druge poslastice.