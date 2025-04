- Mi to treba da uradimo i očekujemo u tom smislu podršku Evropske unije, pre svega da bi se ispoštovale i sve procedure i standardi EU, ali i naši domaći i da budemo spremni ukoliko se svi preduslovi ispune - rekla je ona.

Ministarka rudarstva i energetike u tehničkom mandatu je naglasila da će, kada se završi realizacija projekta reverzibilne hidroelektrane Bistrica, to biti kruna naše energetike, ali da ima još posla u vezi pripreme tog projekta jer su se izmenili neki zakoni na kraju prošle godine, pre svega pooštrili su se kriteriumi u vezi zaštite životne sredine, pa sada treba te studije da se dorade da bi bile u skladu sa novim zakonom.

- Kada je reč o prenosnoj mreži treba da nastavimo da se povezujemo bolje i da tu našu mrežu jačamo jer to znači i veću energijsku sigurnost. Treba da završimo koridor koji se prostire do Crne Gore i do Bosne i Hercegovine, takođe ka Mađarskoj i ka Bugarskoj - rekla je ona.