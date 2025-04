U nizu zemalja Evropske unije potrošači su se već okrenuli protiv SAD. Istraživanje Lund Univerziteta u Švedskoj pokazalo je da je većina potrošača te zemlje spremna da bojkotuje američke proizvode i usluge, 20 odsto građana to već čini. U Francuskoj je, prema anketi instituta Ifop, 57 odsto građana spremno da bojkotuje sve sa oznakom „made in USA“, skoro trećina kaže da već to čini. U Nemačkoj aktivisti inicijative „Baj from EU“ u samoposlugama američke proizvode postavljaju naopačke da bi sugerisali kupcima zemlju porekla i – mogućnost bojkota.