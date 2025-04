Zainteresovana i oduševljena lica videla su se juče na Novosadskom sajmu, počev od impresivnog performansa Cirkus Animatora na ceremoniji otvaranja, pa sve do razgovora sa selektorom reprezentacije Srbije Svetislavom Pešićem, čime je završen prvi dan konferencije, koja se održava treću godinu zaredom.

Među fenomenalnim govornicima bili su i dr Zoran Milivojević, Drew Sechrist, Aleksandar Matanović, Vitomir Jevremović i Petar Kosovac, dok su Luka Trikić i Luka Aničin održali tematske radionice, i to u vezi sa veštačkom inteligencijom. Razgovore su u pravom smeru kao moderatori vodili Marija Kilibarda, Igor Pršić i Darko Mirković.

„Ja sam oduševljen. Toliko mladih i kulturnih ljudi – ako je ovo ta nova generacija koja će preuzeti poslove u Srbiji i biti tu narednih 20-30 godina, onda su to jako lepe vesti i za Srbiju i za region“, istakao je psihoterapeut TA Centra Milivojević.

„Žele da upijaju stvari, to mi je bilo divno. Svaka čast na celoj postavci i kvalitetu predavača, slušati doktora Milivojevića je bilo milina. Osećao sam se prijatno od momenta kada sam došao. Jedva čekam da vidim gde će ova konferencija da se održi sledeće godine“, poručio je Kosovac.

„Prijatno sam iznenađen brojem ljudi, temama, interesovanjem i fokusom publike, kao i pitanjima koja su nam postavljali. Ne dešava mi se često da imamo toliko dobru interakciju sa publikom i mislim da je to pokazatelj da su teme i konferencija dobri, da je sve super organizovano“, zaključuje Jevremović.

Danas su na programu predavanja osnivača i predsednika Communis-a Ivana Stankovića „Lični brend za početnike – kako da postanete prepoznatljivi i traženi“, kreativnog direktora i suvlasnika Bruketa & Žinić & Grey Davora Brukete „Šta smo do sada naučili, a važno je za budućnost“, predsednice i suosnivačice Happiest baby, inc. Nine Montée Karp, kao i suosnivača Bloomteq-a Edina Mehića „Kako osvojiti tržište i uništiti konkurenciju (legalno)“.