Takmičari mogu prijaviti svoje projekte u 14 različitih kategorija koje pokrivaju širok spektar digitalnog marketinga - Branded Content, Performance Campaign, Influencer Marketing, Native Advertising, Search Advertising, Social Media, Video Advertising, E-Commerce, Best Use of AI, Effective Use of Data, Product Innovation, Non-Profit/Corporate Social Responsibility, Brand Advertising Campaign i Employer Branding.