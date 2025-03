- Danas je krenulo prijavljivanje za mlade od 20 do 35 godina. Jedna mala informacija za te ljude je ta da, kada kažemo 35 godina, to je gotovo do 36 godina. To je 35 godina i 364 dana. Dakle, da to ljudi znaju. Dok ne napunite 36 godina, imate pravo na to. Šta je suština? Tu je učešće samo 1%. Prijavilo se, danas sam video neke procente; 31% se prijavilo za Beograd, do nekog trenutka, sad nemam najnovije podatke, svakog dana ćemo da izlazimo; 18% za Novi Sad, što znači da je proporcionalno mnogo ljudi u Novom Sadu se prijavilo. Ukupno je 85% za stanove, 13% je za kuće, 2% je za druge objekte. Najveći broj lica se prijavio za kredit od 99.000, jer daju 1.000 evra, a 99.000 uzimaju kredit, dakle to je taj od 100.000. Tu je kamatna stopa fiksna u prvih 6 godina, dakle imate grejs period od 12 meseci, godinu dana, imate čak i grejs osiguranje, osiguranja na 12 meseci. Fiksna kamata je 3,5% plus, tu vam je subvencija od 2% države, to je 1,5% bez obzira na to koliki vam je Euribor. Kasnije imate malu kamatu, to je Euribor, plus 2% koju plaćate i Euribor će da pada. Svakako neće biti 5,5% koliko bi to bilo danas, u svakom slučaju. Dakle, to je nešto apsolutno najpovoljnije što možete bilo gde na svetu da dobijete. Pozivam mlade ljude širom Srbije da se prijave što pre. Brzo će nam nestati ove pare koje smo izdvojili za prvu tranšu. Prvih je oko 6.000, ako se ne varam, oko 500 je bilo danas do 3 sata. Molim mlade ljude, javljajte se brzo, ja ću lično da insistiram da povećamo broj za tri ili četiri puta da dođemo bar do 25-30.000 mladih. Hoću da ti ljudi budu srećni, da uživaju u svojoj samostalnosti, da uživaju tome da mogu da rade. Da, 57% je onih koji imaju stalni posao, a ostali su na određeno vreme ili nemaju posao, nezaposleni, ali će roditelji da im budu jemci itd. Dakle, 57% je onih u prvih 500 - rekao je Vučić i dodao: