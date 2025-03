Mrdak navodi da je program obuke od ukupno šest dana podeljen u četiri glavna modula koji pokrivaju sve ključne kompetencije potrebne za sertifikaciju. Obuka je takođe usklađena sa zahtevima za sertifikaciju koje je postavila Austrian Standards plus GmbH. Sertifikati koje polaznici dobijaju globalno su priznati i nalaze se u sigurnim digitalnim bazama podataka, čime se dodatno osigurava njihova verodostojnost, a kompanije mogu da potvrde kompetencije svojih zaposlenih.

Šta to zapravo radi jedan AI menadžer? On, pre svega, ima zadatak da analizira gde veštačka inteligencija može da donese najveću vrednost za kompaniju. Zatim, njegov zadatak je da razvija strategije primene veštačke inteligencije koje će biti dugoročne i održive. Ali on mora da vodi računa i o tome da je uvođenje AI rešenja u skladu sa pravnim i etičkim normama, kao i da je njena primena potpuno sigurna za kompaniju.