Predsednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je danas na današnjoj sednici Vlade da su 82 zemlje potvrdile učešće na Ekspu 2027, dok su 53 to učinile u pisanoj formi.

- 82 zemlje su do sada potvrdile učešće na Ekspu. 53 u pisanoj formi. Mi sada možemo da kažemo da ćemo da oborimo svetski rekord. Nema nikakve sumnje da će se to dogoditi, te vas molim da se posvetite poslu i radu. Dosta je bilo gubljenja vremena na sve druge stvari. Dosta je bilo odvlačenja pažnje - rekao je Vučić i apelovao na ministre da se u narednom periodu do nove vlade ili izbora posvete tome.