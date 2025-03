InfoBiz Ministar Mali: Od 14. marta prijave za povoljne stambene kredite za mlade

Foto: Shutterstock

Mladi u Srbiji od 20 do 35 godina mogu se od 14. marta prijaviti za subvencionisane stambene kredite. Maksimalni iznos kredita je 100.000 evra, uz minimalno učešće od 1%. Period otplate je do 40 godina, uz fiksnu kamatnu stopu do 3,5% i grejs period do 12 meseci.